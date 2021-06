(DIRE) Roma, 10 Giu. – “Bene l’annuncio del Generale Figliuolo sulla possibilità di fare la seconda dose di vaccino anche in vacanza. Una misura per rilanciare ulteriormente il turismo in Italia e garantire continuità alla campagna vaccinale. Capacità logistica e competenze che con Conte e Arcuri non c’erano”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia. (Vid/ Dire) 11:15 10-06-21