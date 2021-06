Venezia. SOS da Piazza San Marco: ci servono indennizzi acqua granda

“Imprese con oltre 20.000 euro di danni stanno ancora aspettando”

(DIRE) Venezia, 10 Giu. – Ad un anno e mezzo dall’acqua granda, la disastrosa acqua alta del 12 novembre 2019, i risarcimenti per le imprese che hanno danni per importi superiori ai 20.000 euro non sono ancora stati sbloccati. Lo segnala l’Associazione Piazza San Marco, che fa un appello al governo affinché le pratiche siano velocizzate. Il risarcimento di chi ha avuto danni minori, infatti, è già iniziato e, anzi, è quasi stato completato. Ma sopra la soglia dei 20.000 euro (5.000 euro per i privati) scatta tutta una serie di verifiche che comprendono perizie, e il procedimento si allunga. “Dopo mesi di grande sofferenza a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e con incerte prospettive di lavoro per i prossimi mesi, Associazione Piazza San Marco auspica che siano liquidati presto i risarcimenti a chi ha subito più danni, ora più che mai vitali per la sopravvivenza delle realtà commerciali”, scrive il consiglio direttivo dell’associazione. (Fat/ Dire) 11:01 10-06-21