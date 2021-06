Calcio, Brasile: sì Copa America, ma con misure anti-Covid

10:03 – La Corte Suprema del Brasile, a seguito di una straordinaria sessione virtuale tenutasi Giovedì, ha deciso che il Paese ospiterà la Copa America, un importante torneo di calcio che si svolgerà in tre giorni. Gli 11 giudici dell’Alta Corte ha tenuto in considerazione i timori dei querelanti per la diffusione del Coronavirus, tuttavia la maggioranza dei giudici ha deciso di ospitare il torneo in Brasile chiedendo ai governi di aumentare le misure di sicurezza per evitare il possibile aumento dei contagi. Gli organizzatori sono ben determinati a portare avanti la realizzazione della Copa America quest’anno, in quanto il torneo è stato già rimandato sia per il dilagare della Pandemia sia per le proteste avvenute in Colombia. Questa Domenica avverrà l’inaugurazione dell’evento e il Brasile sta velocemente organizzando il torneo a 10 nazioni. (cit. AL-JAZEERA)

SM