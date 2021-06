Covid. Da Lunedì 6 regioni e PA in zona bianca

Trento, Lombardia, Lazio, E. Romagna, Piemonte, Liguria

(DIRE) Roma, 11 Giu. – Da lunedì prossimo, in base agli ultimi dati dell’incidenza, dovrebbero passare in zona bianca la Provincia autonoma di Trento, la Lombardia, il Lazio, l’Emilia-Romagna, il Piemonte e la Puglia, raggiungendo così Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Saranno dunque in totale 13 le Regioni con meno restrizioni, per un totale di oltre 28 milioni di abitanti, quasi la metà degli abitanti del Paese. (Cds/ Dire) 11:14 11-06-21