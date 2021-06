New York, Sotherby’s: battuta per $ 11,7 milioni opera Nft “pixelata”

10:05 – L’arte digitale continua ad essere apprezzata dai collezionisti che acquistano opere di Nft (non fungible token) a milioni di Dollari. Nell’ultima asta da Sotherby’s a New York è stata venduta un’immagine ‘pixelata’ raffigurante un volto umano per 11,7 milioni di dollari, avvicinandosi all’altra opera d’arte digitale venduta a 69,3 milioni di Dollari, come scritto in precedenza. “L’Nft CryptoPunk 7523 appartiene a una serie lanciata dalla startup americana Larva Labs, una delle aziende che più ha spinto allo sviluppo di questi beni digitali che hanno il loro valore nella loro unicità e inviolabilità del contratto sottoscritto dall’acquirente“, scrive AGI. L’opera raffigura il volto blu di un uomo che indossa un cappellino rosso e una mascherina, simbolo della Pandemia. Il volto, così come tutti quelli della serie, è pixelato ricordando i vecchi videogiochi che hanno fatto la storia. Grazie alla tecnologia blockchain è possibile garantire la proprietà dell’opera. (cit. AGI)

SM