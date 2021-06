USA, Porto Rico: incendio in centrale lascia milioni di abitanti senza elettricità

10:34 – Il territorio statunitense di Porto Rico è stato colpito da un incendio divampato in una centrale elettrica “poco dopo che l’azienda ha segnalato un attacco informatico, che non è ancora stato collegato al fuoco“, scrive BBC. L’incendio ha lasciato senza elettricità migliaia di famiglie, le quali stavano ancora lottando con i continui blackout sull’isola dovuti ai danni dell’Uragano Maria che si è abbattuto sul Paese nel 2017. “Un’azienda privata ha rilevato questo mese la gestione e la manutenzione del sistema elettrico dell’isola.” Secondo la Società “l’incendio è scoppiato nell’impianto di distribuzione dell’energia di Monacillo subito dopo che il sito Web dell’azienda è stato colpito da due milioni di visite al secondo, in un attacco informatico noto come denial of service“. (cit. BBC)