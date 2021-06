Canottaggio – Prime finali del Supercampionato COOP: assegnati a Gavirate i titoli italiani Under 23, Ragazzi e Esordienti

GAVIRATE, 11 giugno 2021 – Conclusa a Gavirate la prima tornata dei Supercampionati Italiani COOP, con l’assegnazione dei titoli nelle categorie Under 23, Ragazzi ed Esordienti. Sul bacino remiero del lago di Varese, sponda gaviratese, grande exploit tra gli Under 23 della Canottieri Gavirate padrona di casa, che conquista sette titoli italiani, nelle seguenti specialità: doppio Pesi Leggeri, due senza e otto maschili, singolo, due senza, quattro di coppia e otto femminili. Sempre per quanto riguarda gli Under 23, cinque società vincono due tricolori ciascuna: SC Amici del Fiume (singolo e quattro di coppia leggeri femminili), CUS Torino (quattro senza e quattro con femminili), CC Saturnia (quattro senza maschile e due senza pielle femminile), SC Lario (quattro di coppia maschile e doppio leggero femminile) e SC Cerea (quattro senza e quattro di coppia Pesi Leggeri maschili). Questi i sodalizi vincitori dei restanti sette titoli italiani Under 23 in palio: RYC Savoia (quattro con maschile), CUS Pavia (doppio maschile), Moto Guzzi (due senza pielle maschile), SC Esperia (doppio femminile), SC Padova (singolo maschile), SC Viareggio (singolo Pesi Leggeri maschile) e CRV Italia (due con maschile).

Assegnati a Gavirate anche i 13 titoli italiani Ragazzi

Due vittorie tricolori a testa per Moltrasio (quattro senza e otto femminili), SC Cernobbio (doppio maschile e quattro di coppia femminile) e SC Firenze (quattro senza e quattro con maschili). Nelle altre specialità, vittoria invece per Canottieri Gavirate (singolo femminile), Canottieri Retica (due senza maschile), CC Aniene (doppio femminile), SC Varese (singolo maschile), CC Saturnia (due senza femminile), Baldesio (quadruplo maschile) e RYC Savoia (otto maschile). Infine, nelle quattro finali Esordienti in programma, doppio successo per la SC Pescate (doppio maschile e femminile), e una vittoria a testa per Velocior 1883 (singolo maschile) e SC Varese (singolo femminile).