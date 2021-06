A Napoli l’inaugurazione della Piazza intitolata a Mario Abbate, il re della canzone napoletana

Dopo la delibera del 13 dicembre 2019, Napoli si prepara alla cerimonia di intitolazione di una piazza al re della canzone napoletana. La giunta comunale di Napoli, su proposta dell’Assessore con delega alla toponomastica Alessandra Clemente, ha approvato la delibera di intitolazione dell’area di circolazione all’incrocio tra Via Angelica Kaufmann e Via Pacio Bertini, all’artista Mario Abbate con l’ istituzione di “Largo Mario Abbate”. L’intitolazione nasce dalla proposta dei consiglieri Francesco Vernetti e Gaetano Simeone sostenuta dal Consiglio della Municipalità 5 e del Presidente Paolo De Luca. La cerimonia di inaugurazione avrà luogo mercoledì 16 giugno alle ore 16.30, alla presenza di autorità e rappresentanti istituzionali, per ricordare il grande artista partenopeo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale mondiale. Tra i suoi brani ricordiamo : I te vuria vasar, Luna caprese, Na sera e maggio, Malafemmena, Munasterio e Santa Chiara, Dicitancello vuje.