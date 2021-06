Ardea (Rm). Muoiono in sparatoria un anziano e due bambini

14.00 – Choc questa mattina intorno alle 11.00 ad Ardea, in provincia di Roma, un 34enne per motivi ancora non chiari, sui quali stanno indagando gli investigatori, ha sparato contro un anziano e due bambini di 5 e 10 anni, rimasti feriti gravemente e poi purtroppo deceduti nonostante i soccorsi. L’uomo pare che sia al momento ancora barricato in casa nella zona di Colle Romito ad Ardea. Nel Parco in cui è avvenuta la sparatoria sono arrivati i Carabinieri dei GIS e dei Comandi di Ardea, Anzio e Pomezia.

