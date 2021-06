Milano Monza Motor Show. Il “salone” all’aperto tra Piazza Duomo, via Dante e foro Bonaparte

Oggi è stato l’ultimo giorno di esposizione della prima edizione del Milano Monza Motor Show, il salone dell’auto all’aperto a Milano e Monza in scena dal 10 al 13 Giugno. Nella zona del MiMo è stato possibile provare alcune delle auto esposte, previa registrazione sul sito della kermesse. L’evento è diviso in due parti: La prima è relativa all’esposizione dei modelli di circa 60 case automobilistiche e tra auto storiche, auto elettriche e supercar, anche diverse anteprime mondiali; la seconda parte invece visibile all’Autodromo di Monza riguarda le automobili in movimento con la possibilità di guidare una stupenda supercar. Insomma un buon successo di pubblico ed appassionati il Milano Monza Motor Show realizzato nonostante il periodo difficile e con il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza sanitaria. (in basso la foto gallery dell’evento a Milano)

