Tennis. Roland Garros, Djokovic Re di Parigi: battuto Tsitsipas

(DIRE) Roma, 13 Giugno – Novak Djokovic è il Re di Parigi. Il serbo numero uno al mondo si è imposto in rimonta su Stefanos Tsitsipas in cinque set 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 nella finale maschile del Roland Garros, durata 4 ore e 12 minuti. Dopo essere andato sotto di due set, per ‘Nole’ è stato determinante il terzo, quando ha intensificato la sua azione sul greco numero 5 del ranking, che ha anche fatto ricorso all’intervento del fisioterapista prima di continuare il match. Per Djokovic si tratta del 19esimo Slam in carriera, mentre per Tsitsipas sfuma il primo titolo major. (Ekp/ Dire) 19:25 13-06-21 (foto archivio)