(DIRE) Roma, 14 Giu. – Con 907 nuovi casi su 79.524 test effettuati nelle ultime ventiquattro ore, il tasso di positività da coronavirus in Italia è dell’1,1%. Sono 536 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 29 meno di ieri. Sono 36 i decessi in Italia causa coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. (Sor/ Dire) 18:19 14-06-21