EU Green Week 2021, Nocille: grande successo per l’evento “Changing Life”

15:14 – Nella giornata di ieri, Domenica 13 Giugno 2021, si è svolto l’Evento culturale “Changing Life” organizzato dall’Associazione culturale Dedalo, con Curatrice Silvana Marrapodi, presso il Borgo Nocille di Pellaro (RC) per la giornata “Eu Green Week 2021 Zero Pollution for healthier people and planet”, in partenariato con l’Associazione Borgo Nocille. Il tutto si è svolto nel massimo rispetto delle normative Covid-19 richieste dalle autorità per l’organizzazione di eventi su tutto il territorio nazionale. L’apertura ha visto come protagonisti cavalli, cavalieri e amazzoni provenienti dall’Azienda Agricola Foti di Reggio Calabria, seguita da una estemporanea di pittura realizzata dai bambini pervenuti all’evento, e una visita guidata dell’intero Borgo. I visitatori sono stati immersi nel passato, riscoprendo vecchie tradizioni ormai abbandonate che ancora oggi rivestono una parte importante della storia calabrese. Fulcro della visita è la Chiesa dedicata a Maria Santissima del Monte Carmelo, inaugurata nel 1903, che conserva l’effige raffigurante la Beata Vergine circondata dalle anime del Purgatorio, che viene portata in processione otto settimane prima del 16 Luglio. Gli stand, situati nei punti strategici del Borgo, sono stati assegnati alle Associazioni e Aziende di tutto il territorio, tra le quali l’Associazione “Io compro Calabrese APS” di Maria Rumi, l’Associazione culturale onlus “Piante Grasse” di Vincenzo Mallamaci, e “Prelibatezze della Calabria” di Cale Clemente che hanno esposto i loro prodotti. Verso l’ora di pranzo i visitatori hanno degustato i prodotti enogastronomici della Calabria preparati nei forni a legna come vuole la tradizione, assaporando le birre artigianali del Birrificio Reggino e concludendo il pasto con il caffè offerto da #Mamipiace. Attiva la presenza dell’Amministrazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria rappresentata dall’Assessore Marino, delegato per la agricoltura e i trasporti, soddisfatto della partecipazione ad un evento culturale di importanza europea, organizzato da giovani. Ad allietare l’evento, l’artista Sergio Trovato ha esposto una collezione delle foto realizzate sulla via Marina di Reggio Calabria e a Gallico Marina, raffiguranti i pescatori che praticano la pesca tradizionale calabrese con la stessa passione di un tempo, egregiamente “immortalata” dall’artista nelle foto esposte. I soci e i volontari dell’Associazione Dedalo si sono impegnati a fondo per l’ottima riuscita dell’intero evento, riuscendo a riportare il Borgo al suo splendore, armati di scopa e paletta, hanno pulito e igienizzato gli spazi. L’Associazione Dedalo continuerà il suo intervento sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, organizzando altri eventi di alto interesse culturale nel periodo estivo.

SM