Riaperture: Fiepet (discoteche), incontro con Sottosegretario Costa positivo, al centro regole chiare e condivise per avvio in sicurezza dal 1° Luglio

Grassi: “Avviato percorso proficuo per definire protocollo ripartenza di concerto con le imprese”

Un incontro molto positivo, il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, in vista della riapertura delle discoteche e degli altri locali dell’intrattenimento dal primo luglio, si è mostrato aperto e disponibile al confronto assicurando risposte chiare, certe e condivise con le imprese per l’avvio in sicurezza del settore.

Così Fiepet Confesercenti, in una nota, commenta l’incontro tenutosi questa mattina tra i vertici dell’Associazione ed il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa.

“E’ stato avviato un percorso proficuo per definire un protocollo di ripartenza di concerto con i gestori dei locali – afferma Filippo Grassi, membro di Giunta nazionale Fiepet Confesercenti, con delega all’intrattenimento e gestore di lungo corso di diversi locali nella provincia di Siena – nei prossimi giorni si svolgeranno nuovi incontri con il Sottosegretario per definire ed approfondire le linee di indirizzo per le riaperture, a partire dal superamento del distanziamento e l’adozione del green pass per le discoteche”.