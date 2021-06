Al via il concorso grafico “Linee Identitarie” dedicato alle identità linguistiche calabresi

Promosso dall’Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righe” in collaborazione con il Comune di Bova Marina all’interno del FILICA – Festival delle Identità Linguistiche Calabresi

Il concorso è dedicato a giovani e giovanissimi da 10 a 17 anni per valorizzare le realtà linguistiche legate alle identità culturali antiche calabresi per permettere che esse possano rivivere con le giovani generazioni.

C’è tempo fino al 25 giugno per inviare gli elaborati.

La partecipazione è gratuita!

I partecipanti potranno inviare un disegno o opera grafica (disegno, fumetto, photo-collage) sviluppata con tecnica libera in formato A4 (21 cm x 29,7 cm) – l’elaborato deve contenere elementi che rimandino alla valorizzazione e alla promozione delle identità linguistica e culturale delle minoranze linguistiche calabresi dei popoli Grecanici, Occitani o Valdesi, Albanesi – a leggendotralerighe@hotmail.it in formato PDF, JPEG, PNG non superiori a 2 giga byte.

Il concorso è suddiviso in due categorie: alla prima, denominata “Giovani”, potranno partecipare i ragazzi/e da 14 a 17 anni; la seconda, denominata “Giovanissimi”, potranno partecipare i ragazzi/e da 10 a 13 anni.

La partecipazione è gratuita e aperta dall’11 giugno fino al 25 giugno. Gli elaborati verranno selezionati e valutati dalla giuria in tempo utile per poi proclamare i vincitori il 30 giugno, durate la serata conclusiva del Festival.

Saranno selezionati 2 vincitori, uno per ogni categoria, che riceveranno ciascuno un buono Amazon del valore di 100 euro ed un libro inerente al tema del Festival.

Per maggiori informazioni sul concorso è possibile inviare una mail a leggendotralerighe@hotmail.it

Scarica qui il bando e la scheda di iscrizione https://leggendotralerigheblog.files.wordpress.com/2021/06/concorso-linee-identitarie.pdf