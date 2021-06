Brasile. San Paolo, primo decollo dopo il rilevamento biometrico

L’Iniziativa coinvolge anche lo scalo di Rio de Janeiro

(DIRE) San Paolo (Brasile), 15 Giu. – Al via oggi in Brasile un collegamento aereo con l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri gestiti grazie a una tecnologia di rilevamento digitale del volto. Gli scali coinvolti sono quello di Congonhas, a San Paolo, e di Santos Dumont, a Rio de Janeiro. Le nuove procedure non prevedono l’utilizzo del biglietto aereo e di un documento di identificazione del cittadino, perché basterà il sistema di riconoscimento facciale. Sebbene questo tipo di tecnologia sia già utilizzata in altri aeroporti, questo è il primo “ponte aereo” al mondo ad averla sviluppata di comune accordo, dalla partenza alla destinazione. Embarque + Seguro (‘Imbarco + sicuro’, in italiano) è il nome di questo progetto realizzato nell’ambito del Programma di trasformazione digitale condotto dal ministero delle Infrastrutture (Minfra) e sviluppato da Serpro, una società di tecnologia dell’informazione del governo brasiliano. Secondo le informazioni disponibili sul sito di Minfra, la tecnologia biometrica velocizza il processo di imbarco e garantisce anche la sicurezza nei controlli, poiché la verifica viene effettuata a partire dai dati disponibili sul database del governo, garantendo una conferma accurata e sicura dell’identità del cittadino. Il processo è stato progettato secondo i criteri della legge sulla protezione dei dati personali. Questa procedura di imbarco 100% digitale risponde anche alle esigenze imposte dalla pandemia di Covid-19, perché riduce i tempi di imbarco e l’interazione tra le persone negli aeroporti. In questa fase di test, i passeggeri della compagnia aerea Azul saranno invitati a completare tre fasi: al momento del check-in la foto e i dati saranno convalidati incrociandoli con quelli degli archivi governativi. Successivamente, sarà utilizzato il riconoscimento facciale per l’accesso dei passeggeri alla sala partenze. Al Gate 1, infine, i passeggeri passeranno attraverso l’ultimo checkpoint biometrico per salire a bordo dell’aeromobile. (Bio/Dire) 18:02 15-06-21