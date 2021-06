Giappone. Covid, 936 nuovi casi e 60 vittime

Pazienti gravi calano a 849, normale funzionamento del sistema sanitario

(DIRE) Tokyo, 15 Giu. – Secondo il più recente bollettino ufficiale aggiornato a ieri diffuso dal ministero giapponese della Salute, in Giappone sono stati confermati 936 nuovi casi di infezione da coronavirus, per la prima volta sotto i 1.000 dal 22 marzo scorso. A conferma del trend discendente dei contagi e del ripristino delle normali funzionalità del sistema sanitario nazionale, anche il numero dei pazienti gravi si è ridotto a 849, mentre i decessi sono stati 60. Le autorità metropolitane della capitale Tokyo hanno confermato 209 nuovi casi e 46 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato incoraggiante a poco più di un mese dall’inizio dei giochi olimpici. (Jief/Dire) 08:30 15-06-21