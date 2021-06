(DIRE) Roma, 15 Giu. – Chiuso il tratto fra via Otricoli e via Campello sul Clitunno per un cedimento del manto stradale che ha creato un vero e proprio ‘buco’ proprio sotto a una betoniera utilizzata durante i lavori di consolidamento di una palazzina in via Todi, nel quartiere Appio Tuscolano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza l’area. (Edr/ Dire) 18:11 15-06-21