Vaccino. 42.893.655 le dosi anti-covid somministrate in Italia

Bene Lombardia, Marche e Abbruzzo. Ecco report aggiornato

(DIRE) Roma, 15 Giu. – Sono 42.893.655 le dosi di vaccino contro il covid somministrate in Italia, il 93.8% di quelle consegnate, pari a 45.707.244 dosi. Nel dettaglio, sono state distribuite 30.649.464 dosi del siero di Pfizer/BioNTech, 9.140.534 di quelle di Vaxzevria (AstraZeneca), 4.175.246 di quelle di Moderna e 1.742.000 di quelle di Janssen. E’ quanto si legge nel report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 17:03 di oggi. A livello regionale, la Lombardia è la regione piu’ virtuosa facendo registrare il 96,4% del rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. Seguono le Marche (96%) e l’Abruzzo (95,8%). In coda alla ‘classifica’ troviamo la Sardegna (86,8%), poi la Calabria (89,1%) e la Sicilia (90,8%). Le somministrazioni sono state effettuate nei 2.692 principali punti di tutta Italia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 14.330.185, il 26,41% della popolazione over 12. (Fde/ Dire) 18:37 15-06-21