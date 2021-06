Coronavirus, India: riapre Taj Mahal e migliaia di altri monumenti

11:06 – Nell’ultima fase di revoca delle restrizioni, l’India si appresta a riaprire, con le dovute limitazioni, il Taj Mahal e migliaia di altri monumenti che erano stati chiusi per limitare la diffusione dei contagi da Coronavirus. Il monumento accoglierà un massimo di 650 visitatori, i quali non potranno toccare le pareti del monumento. Costruito nel 1632 ad Agra, nell’India settentrionale, il Taj Mahal è un mausoleo dedicato alla memoria di Arjumand Banu, amatissima moglie dell’allora imperatore moghul Shāh Jahān. La più notevole bellezze dell’architettura musulmana in India venne inserita dall’UNESCO nella lista dei patrimoni dell’umanità il 9 Dicembre 1983 e nel 2007 tra le nuove sette meraviglie del Mondo. (cit. BBC)

SM