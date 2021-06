Messina, tragico incidente nei pressi di Milazzo

Un grave incidente stradale è accaduto questo pomeriggio intorno alle 14 nei pressi di Milazzo. Un’auto che trainava un mezzo nautico con il carrello è uscita dalla carreggiata autostradale precipitando giù dal viadotto, mentre transitava all’altezza di Pace del Mela, poco dopo Milazzo. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che sono riusciti a estrarre dalle lamiere uno degli occupanti, subito preso in cura dal personale medico del 118. Per l’altro passeggero, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono ora in corso di accertamento.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72878