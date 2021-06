USA, Senato: approvato disegno legge per commemorare Juneteenth

10:22 – Il Juneteenth celebra la fine della schiavitù negli Stati Uniti avvenuta il 19 Giugno 1865, quando il generale Gordon Granger entrò a Galveston, in Texas, con quasi duemila uomini per portare le notizie dell’emancipazione degli schiavi e liberarli. La data scelta è successiva all’ordine esecutivo denominato “Proclamazione di Emancipazione” approvato dal Presidente Abraham Lincoln nel 1862. A causa delle forti resistenze incontrate, la schiavitù venne ufficialmente abolita nel Dicembre del 1865 con il XIII Emendamento. Dopo più di 150 dall’abolizione della schiavitù, il Senato USA ha deciso di approvare un disegno di legge che stabilisce come festa federale Juneteenth, per commemorare la fine della schiavitù negli Stati Uniti. Scrive TGCOM che “il provvedimento passa ora alla Camera controllata dai dem, dove il disco verde è assicurato“. (cit. TGCOM)

SM