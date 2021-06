(DIRE) Roma, 17 Giu. – “Passa la proposta della Lega: estate senza cartelle esattoriali, ora lavoriamo su saldo e stralcio e rottamazione. È una boccata d’ossigeno per 18 milioni di italiani, che in un momento di reale difficoltà come questo rischiavano di ricevere 163 milioni di cartelle”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Lum/ Dire) 17:20 17-06-21