Padova, incendio in un appartamento. Due persone in ospedale

Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 8:20 in un appartamento al quarto e ultimo piano di una palazzina in via T. Aspetti. Le fiamme sono scaturite dalla cucina e si sono poi propagate velocemente al resto dell’appartamento favorite dai numerosi rivestimenti in legno presenti. Le operazioni sono state ostacolate dalla presenza dei fili dell’alta tensione a servizio del Metrotram, che è stato necessario inibire prima di poter utilizzare l’Autoscala e l’A/Trid. L’intervento, perciò, è iniziato dal solo ingresso principale. Sul posto presenti il Comandante e il Funzionario di Guardia, per coordinare e guidare 20 operatori e 9 mezzi. Per due persone è stato necessario il ricovero in ospedale mentre i Vigili del Fuoco hanno salvato dalle fiamme un furetto. Durante le operazioni si sono registrati inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona, in un’arteria caratterizzata da forte traffico veicolare.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72901