Savona, una donna cade e s’infortuna mentre percorre il Sentiero del Pellegrino

Nel primo pomeriggio, intorno alle 13:45, una donna impegnata in un’escursione sul Sentiero del Pellegrino è caduta rovinosamente mentre era nei pressi della Grotta dei Falsari, procurandosi diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra 11 della sede centrale e una squadra di specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviale), esperti nel soccorso in zone impervie. La donna è stata sistemata su una barella KONG e accompagnata fino all’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale.

