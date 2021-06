Slovacchia orso bruno sbrana escursionista in una foresta

Si tratta del primo incontro di un orso con esito fatale per l’uomo

Un’aggressione inaspettata quanto feroce, su un tranquillo sentiero di una foresta della Slovacchia. Quando l’escursionista scomparso è stato ritrovato il giorno dopo la sua scomparsa, il suo corpo aveva profonde ferite sul collo e sul viso e diverse ossa rotte. “Si potevano vedere tracce di orsi tutt’intorno”, ha detto un testimone oculare al quotidiano “Novy Cas”. Oltre al 57enne, sarebbero stati trovati un coltello a serramanico e una mazza di legno. Ora l’autopsia ha mostrato chiaramente che l’uomo del comune di Liptovska Luzna, a circa 200 chilometri a nord-est del confine austriaco, è stato ucciso da uno dei grandi predatori. È probabile che sia il primo incontro con un orso in Slovacchia che è stato fatale per un essere umano. Un locale ha raccontato al giornale che ci sono molti orsi nei boschi circostanti e che il defunto aveva fatto la conoscenza dell’orso in passato, ma era sempre riuscito ad evitare un confronto. Secondo l’APA, il Ministero dell’Ambiente ha sottolineato che l’incidente non dovrebbe essere utilizzato impropriamente per mettere in discussione la protezione delle specie di orsi bruni in Slovacchia. I tesori naturali del paese includono anche predatori come orsi, lupi e linci. Si stima, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che in Slovacchia vivano tra 1.200 e 1.600 orsi bruni. La maggior parte di loro si è stabilita nel centro montuoso del paese. Fortunatamente, gli incontri con le persone sono rari. A seguito dell’incidente, il ministero ha nuovamente invitato a prestare attenzione nella foresta.

c.s. – Giovanni D’Agata