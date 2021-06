Basket. Nazionale A. VTG Supercup. Italia-Tunisia 82-56 (15 Polonara). Sacchetti: “Buon atteggiamento”

Domani alziamo l’asticella”. Esordi in Azzurro per Momo Diouf e Guglielmo Caruso. Domani contro la Repubblica Ceca (17.00, diretta Eurosport 2 e Player)

Amburgo. Comincia nel migliore dei modi l’avventura Azzurra verso il Preolimpico di Belgrado (29 giugno/4 luglio). L’Italia batte nettamente la Tunisia (82-56) nella prima partita della VTG Supercup con 15 punti e 7 rimbalzi di Achille Polonara, top scorer di serata. In doppia cifra anche Stefano Tonut (14), Nico Mannion e Leonardo Candi (11). Il primo tempo della partita non è andato in onda su Eurosport come previsto a causa di problemi tecnici della produzione tedesca e in nessun modo dipendenti della Federazione Italiana Pallacanestro.

Così il CT Meo Sacchetti: “Match da subito in discesa ma quello che mi è piaciuto è l’atteggiamento di tutti i ragazzi. Dopo un periodo di soli allenamenti avevamo bisogno di giocare e oggi abbiamo potuto mettere in pratica ciò su cui stiamo lavorando. Nel secondo tempo un po’ di stanchezza ma nel complesso sono soddisfatto. E sono anche molto contento per gli esordienti, Diouf e Caruso, che si sono meritati questo spazio. Domani alziamo l’asticella con una squadra ostica come la Repubblica Ceca”. Raggiante per la sua prima presenza Senior Guglielmo Caruso (4 punti): “Ho realizzato il mio sogno di bambino. Ho giocato tanto con le Nazionali Giovanili ma esordire stasera è stato diverso da tutto. Farlo poi con accanto giocatori ai quali mi ispiro è stato impagabile. Una emozione bellissima e indescrivibile: quando Meo mi ha chiamato per entrare ero nervosissimo ma col passare del tempo mi sono sciolto. Felice per me e soprattutto per la vittoria della squadra. Ora mi godo questo momento”.

Alla prima anche Momo Diouf (un punto): “Un grande traguardo per me. Ringrazio Meo per avermi dato fiducia e i compagni perché questo è un grande gruppo. All’inizio è stato difficile abituarmi al livello ma via via ho trovato il modo di inserirmi. Una bellissima serata”.

La Tunisia, guidata in panchina dal giramondo Dirk Bauermann (ex CT anche di Germania, Polonia e Iran) va subito sotto non riuscendo a trovare le contromisure alla freschezza e alla velocità messa in mostra dai ragazzi di Sacchetti fin dal primo minuto. La tripla di capitan Nicolò Melli indica la via e su quel percorso iniziano a correre Polonara e Tonut, già in doppia cifra all’intervallo. Ottimo il ritorno in Azzurro di Nico Mannion, che fa impazzire la difesa tunisina e raccoglie 9 punti in 8 minuti scarsi nelle prime due frazioni.

Davvero troppo poca la qualità dei nordafricani in entrambe le metà del campo. Nemmeno Salah Mejri, ex Real Madrid e Dallas oggi in Cina, riesce a scuotere i suoi, attesi dal Preolimpico di Spalato con Croazia, Brasile, Germania, Russia e Messico. Con la vittoria in cassaforte, il CT concede minuti e fiducia a tutto il roster venendo ripagato alla grande nonostante un po’ di stanchezza che consente alla Tunisia di non perdere ulteriore contatto.

Fuori dai 12, questa sera, Gaspardo (riacutizzazione della tendinopatia del ginocchio sinistro), Vitali e Zanotti (rotazione per distribuzione dei carichi di lavoro). Career high in Nazionale per Tonut, Mannion e Candi.

Il tabellino

Italia-Tunisia 82-56 (21-9, 24-12, 13-11, 24-24)

Italia: Spissu* (0/3), Mannion 11 (2/6, 1/4), Candi 11 (1/1, 3/4), Tonut* 14 (4/5, 2/4), Melli* 8 (1/2, 2/6), Spagnolo* 2 (1/1, 0/1), Bortolani 6 (0/1, 2/4), Ruzzier 6 (3/4, 0/1), Caruso 4 (2/2), Polonara* 15 (4/6, 1/3), Diouf 1 (0/2, 0/1), Akele 4 (2/7, 0/1). All: Sacchetti

Tunisia: Haddad* 2 (1/1), Marnaoui* 18 (4/5, 1/2), El Mabrouk (0/2, 0/4), Hadidane* (0/1, 0/4), Bouallegue 2 (1/2, 0/1), Ben Taher* 4 (2/4), Jawadi (0/2 da tre), Chihi 8 (4/4, 0/2), Addemi 6 (2/3, 0/2), Slimane, Mejri* 7 (3/5, 0/2), Ochi 9 (2/7). All: Bauermann

Tiri da due Ita 20/40, Tun 19/34; Tiri da tre Ita 11/29, Tun 1/19; Tiri liberi Ita 9/10, Tun 15/25. Rimbalzi Ita 40 (7 Polonara), Tun 37 (10 Addami). Assist Ita 21 (4 Candi, Ruzzier), Tun 15 (4 Haddad, Marnaoui, El Mabrouk).

Usciti 5 falli: Ochi (Tun)

Arbitri: Carsten Straube (Germania), Steve Bittner (Germania), Boris Krejic (Slovenia)

Note: Partita disputata a porte chiuse

Il programma del torneo

18 giugno

Italia-Tunisia 82-56

Germania-Repubblica Ceca (ore 20.30)

19 giugno

Italia-Repubblica Ceca (ore 17.00, Eurosport 2 e Player)

Germania-Tunisia (ore 20.30)

20 giugno

Repubblica Ceca-Tunisia (ore 17.00)

Germania-Italia (ore 20.30, Eurosport 2 e Player)

La classifica

Italia 2 (1/0)

Germania 0*

Rep. Ceca 0*

Tunisia 1 (0/1)

*una partita in meno

Gli Azzurri *

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#4 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#25 Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A, Santa Clara Broncos – NCAA)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#34 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia)

#41 Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

All: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

Il programma

18/20 giugno

VTG Supercup 2021 (Amburgo, Germania)

21/23 giugno

Raduno a Milano

24 giugno

Italia-Venezuela (ore 20.45)

Allianz Cloud Milano, diretta Eurosport 1 e Player

25 giugno

Partenza per Belgrado (Serbia)

26/28 giugno

Raduno a Belgrado (Serbia)

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado (diretta Sky Sport HD)

29 giugno

Portorico-Senegal (ore 16.30)

Repubblica Dominicana-Serbia (ore 20.15)

30 giugno

Senegal-Italia (ore 16.30)

Serbia-Filippine (ore 20.15)

1° luglio

Italia-Portorico (ore 16.30)

Filippine-Repubblica Dominicana (ore 20.30)

3 luglio

Semifinali (13.00 e 16.00)

4 luglio

Finale (20.30)

