Coronavirus, Indonesia: contagi giornalieri triplicati, arrivata variante Delta

09:07 – L’Indonesia sta vivendo un massiccio aumento di contagi di Covid-19, probabilmente dovuti, secondo le autorità locali, alla variante Delta proveniente dall’India attraverso i porti del Paese che hanno accolto e commerciato merci. Alla variante Delta molto contagiosa, affermano gli scienziati, si aggiungono i viaggi avvenuti alla fine del Ramadan, in quanto le persone desideravano visitare il loro Paese o Città d’origine. Il Governo non è riuscito a limitare tali spostamenti, anche grazie alla difficile organizzazione sanitaria del Paese, nonostante le misure precauzionali prese. Secondo le autorità sanitarie i casi in Indonesia sono stati sotto stimati e dunque non è possibile avere dei dati sanitari certi. (cit. AL-JAZEERA)

SM