Covid. Speranza: Con ordinanza di oggi 99% Italia bianca

(DIRE) Roma, 18 Giu. – “Oggi firmerò ordinanze che porteranno il 99% dell’Italia in zona bianca”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo in collegamento video alla conferenza stampa dal titolo ‘Idee in pratica: per una sanità attenta alle differenze di sesso e genere’, in corso oggi in Senato. “Si tratta di un dato incoraggiante- ha aggiunto- figlio della campagna di vaccinazione con cui stiamo conseguendo risultati importanti e rilevanti. Nella giornata di ieri sono state somministrate oltre 570mila dosi. L’epidemia però- ha sottolineato- non può essere considerata sconfitta. Dobbiamo continuare con una costante cautela e accelerare sulla campagna di vaccinazione, ma sicuramente siamo in una stagione diversa dal passato”. (Cds/ Dire) 11:36 18-06-21