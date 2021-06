Governo. Salvini: Con binomio Lega-Draghi niente nuove tasse

“Rimaniano al Governo finchè Italia ha bisogno di risorse”

(DIRE) Venezia, 18 Giu. – “I rapporti con Draghi sono ottimi, noi siamo al Governo e ci rimaniamo fino all’ultimo istante in cui l’Italia ha bisogno di riforme. Non diamo scadenze”. Lo assicura il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a margine di una conferenza stampa a Mestre. Certo che “quando il Pd propone ius soli, tassa di successione o patrimoniale ha ovviamente dalla Lega al governo un secco no, e su questo con Draghi siamo in perfetta sintonia. Il binomio Lega-Draghi è garanzia del fatto che nuove tasse non ce ne saranno. E quindi il Pd se ne faccia una ragione”, afferma poi Salvini. (Fat/ Dire) 12:20 18-06-21