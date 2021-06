Reddito. Bernini: E’ inefficace, va cambiato

(DIRE) Roma, 18 Giu. – “I dati Istat sulla povertà hanno certificato l’allargamento al Nord delle fasce sociali in sofferenza, e purtroppo non è una sorpresa, perché questa tendenza negativa è un effetto diretto delle chiusure causate dal Covid, ed è dunque fisiologico che le conseguenze più gravi si siano avvertite dove la pandemia ha colpito prima e più a lungo, e dove c’è una maggiore concentrazione di imprese penalizzate. Il Covid ha dunque provocato anche questo paradosso: invece di avvicinare il Sud al Nord dal punto di vista dello sviluppo economico, è accaduto il contrario. L’aumento spaventoso dei poveri ci dice anche un’altra amara verità, ossia che lo Stato non è riuscito a dotarsi di strumenti efficaci per il sostegno alla povertà, con il reddito di cittadinanza che, pur essendo stato un appiglio, non ha dato protezione alle famiglie numerose, quelle che l’Istat ci indica come più in sofferenza, e ha totalmente fallito la missione di incrociare assistenza e politiche attive. Per questo è un sussidio che va radicalmente trasformato”. Lo ha detto intervenendo ad Agorà su Raitre la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Anb/ Dire) 11:15 18-06-21