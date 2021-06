Ferrara. Si masturba lungo la strada: sanzione amministrativa di 10.000 € per atti osceni in luogo pubblico

Nella tardo pomeriggio di ieri personale della Squadra Volante è intervenuto, su indicazione della centrale operativa, in questa via IV Novembre poiché una donna aveva segnalato, lungo l’area verde, un uomo, seduto su una panchina, intento a masturbarsi. Sul posto gli Agenti prendevano contatti con la richiedente che, dopo essersi tranquillizzata, riferiva che, mentre passeggiava con il suo cane, sulle mura all’altezza della ex gelateria denominata Siberiana, aveva notato un uomo non conosciuto che, incurante della presenza di persone nelle vicinanze, aveva i pantaloni abbassati.

L’uomo individuato dagli Agenti corrispondeva alla descrizione fornita dalla donna che, nella circostanza, lo riconosceva e forniva una più dettagliata ricostruzione della vicenda ovvero la persona in questione, successivamente identificato in un cittadino romeno di 52 anni, dopo essersi abbassato i pantaloni si sedeva su una panchina e iniziava a compiere atti di autoerotismo, dopodiché si alzava, si posizionava vicino ad un albero e continuava con i suoi gesti. Al termine delle formalità di rito, nei confronti dello stesso è scattata una sanzione amministrativa pari a 10.000 (diecimila euro) per atti osceni in luogo pubblico.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/135460cdc449b14f5827557989