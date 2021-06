Vaccino. Ad Alcara Li Fusi dose e bottiglietta d’olio a chilometro zero

(DIRE) Palermo, 19 Giu. – Vaccini a chilometro zero e in regalo una bottiglietta di olio ad ogni vaccinato. L’iniziativa è stata organizzata ad Alcara Li Fusi dall’Ufficio del Commissario Covid-19 di Messina, da Coldiretti Messina, dall’Asp e dal Comune nebroideo. L’autoemoteca dell’Asp difatti, sta proseguendo le vaccinazioni ‘on the road’, che hanno riscosso molto successo e sta permettendo di rendere covid free molti piccoli comuni. Oggi è il turno di uno dei Comuni sui Nebrodi con il più basso numero di abitanti e Coldiretti sta regalando a tutti i vaccinati una bottiglietta di olio, prodotto tipico del territorio, a chilometro zero. “Sono soddisfatto del successo di vaccini a chilometro zero – afferma il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina, Alberto Firenze -. Una proposta che è stata accolta benissimo in tutti i comuni dove è stata l’autoemoteca con più di 8.000 vaccinazioni già effettuate. Siamo certi che sarà lo stesso anche nei successivi comuni. Ringrazio l’amministrazione di Alcara li Fusi e Coldiretti che in questo caso stanno coniugando l’attenzione per la salute e il mangiare sano, attraverso prodotti scelti del territorio. Oggi alle 13 già effettuati 160 vaccini”. La somministrazione è effettuata ad Alcara Li Fusi dall’unità mobile dell’Asp nei pressi dei locali della guardia medica, in via Ugo Foscolo e proseguirà fino a questa sera alle 19. (Com/Sac/ Dire) 16:07 19-06-21