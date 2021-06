Euro 2020, Mancini: Bravissimi, meglio di così non si poteva fare

“Verratti, hanno dimostrato di essere tutti titolari”

(DIRE) Roma, 20 Giu. – “Meglio di così non si poteva”. Roberto Mancini commenta così la terza vittoria su tre gare della sua Italia, ad Euro 2020. Gli Azzurri hanno ottenuto il passaggio del turno da primi della classe, grazie all’1-0 maturato contro il Galles. “Avremmo potuto fare un gol in più- ha detto il tecnico italiano a fine gara, ai microfoni della Rai- Ma si sono difesi tutta la partita, sono una squadra fisica. Poi era caldo. Siamo stati bravissimi”. Con questo 1-0 ha raggiunto Vittorio Pozzo: 30 partite senza perdere. “Pozzo ha vinto anche altre cose importanti, al momento siamo indietro”. A proposito di successi, ora l’Italia per Mancini è tra le favorite per il titolo? “Tutte le squadre che passano il turno e vanno agli ottavi sono in lizza per vincere. Senza difficoltà? No, le partite sono tutte difficili, non si può vincere sempre perché qui ci sono i migliori giocatori e non è così scontato”. Oggi otto cambi rispetto alla partita precedente e tanti cambi anche in partita, compreso il portiere, con Sirigu che ha preso il posto di Donnarumma. Per Mancini, però, “l’identità è rimasta la stessa e credo che sia importante, dico che cambiando qualche giocatore non dovrebbe cambiare niente perché tutti sanno quello che devono fare, e il prodotto non cambia”. Tra le novità, il rientro di Verratti: “Oggi hanno dimostrato di essere tutti titolari. Era una partita che volevamo vincere anche se poteva non servire a nulla, ma riuscirci è stato una questione di mentalità, non era facile. Non esistono i titolari, esistono solo gli undici che vanno in campo”. (Gas/ Dire) 20:24 20-06-21