Roma. Mollicone (FdI): Status Speciale per centro storico

(DIRE) Roma, 20 Giu. – “Il Forum del centro storico, con il candidato Sindaco Enrico Michetti, è stata una due giorni di impegno molto partecipata e appassionata, con rappresentanti nonostante i trentacinque gradi sia a piazza Vittorio nel rione Esquilino che a piazza Strozzi nel quartiere Prati. Siamo riusciti a confrontarci con i rappresentanti del territorio. Ringrazio il capogruppo di FdI in Municipio I Stefano Tozzi, il coordinatore di FdI del Municipio I Stefano Rampini, i consiglieri FdI e il coordinamento del I municipio”. Così il deputato Federico Mollicone eletto nella circoscrizione Lazio 1, componente dell’esecutivo romano di Fratelli d’Italia. “Al di là della campagna di ascolto- continua il deputato – FdI è da sempre presente sul territorio del centro storico e giocherà questa campagna in attacco chiedendo a tutti i cittadini che hanno votato il centrosinistra se sono soddisfatti del decoro, della qualità della vita, della sicurezza. Il centro storico è anche luogo di degrado e di insicurezza come il grave fatto di cronaca alla stazione Termini ci rivela. C’è disperazione sociale come l’emergenza dei senza fissa dimora a Colle Oppio e a Piazza Vittorio. Il centro storico più bello del Mondo viene malgovernato dal PD e dai 5 Stelle. Pensiamo a una forma di governo del centro storico con status speciale: vi sono infatti la maggior parte di beni monumentali, museali e archeologici, in armonia con Roma Capitale, così da attrarre turismo, investimenti e mecenatismo, con vera sussidiarietà nella gestione delle strutture. FdI ha una visione per rilanciare il centro storico di Roma è una classe dirigente: ora vogliamo governarlo”, conclude Mollicone. (Com/Sor/ Dire) 19:03 20-06-21