Roma. Stazione Termini, COISP: Taser sarebbe stato buon deterrente

(DIRE) Roma, 20 Giu. – “L’ennesimo atto di violenza ai danni degli agenti di Polizia avvenuto alla Stazione Termini di Roma, dimostra quanto sia indispensabile ora più che mai dotare gli agenti del Taser”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Quella sul Taser è una battaglia che portiamo avanti da anni poiché questo strumento rappresenterebbe un valido deterrente verso chi, proprio come il cittadino ghanese ieri sera, è intenzionato a compiere atti di violenza. È sempre più urgente – continua – intervenire sull’ordine pubblico in maniera più concreta, sia per garantire un maggiore controllo delle città e del territorio, e sia per tutelare il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa che, ormai sempre più spesso, si trovano a dover fronteggiare situazione violente mettendo a rischio la propria incolumità” conclude. (Com/Sor/ Dire) 18:51 20-06-21