Covid. Toti: Via mascherine all’aperto, con estate è necessario

(DIRE) Genova, 21 Giu. – “L’estate rende necessaria la decisione di togliere le mascherine all’aperto e tutta Europa si sta muovendo in questa direzione, quindi auspico che anche l’Italia faccia lo stesso. La Liguria, poi, è entrata nei giorni scorsi anche nella cosiddetta ‘green zone’ europea”. Così, in una nota, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull’andamento della pandemia. “Siamo in attesa della decisione del Cts- ricorda il governatore- che ci auguriamo tenga conto che l’intero Paese è ormai in zona bianca, a parte la Valle d’Aosta, e anche di una situazione sanitaria che sta progressivamente migliorando, soprattutto grazie all’imponente campagna vaccinale messa in atto”. L’incidenza del virus in Liguria si attesta a sette casi ogni 100.000 abitanti nell’ultima settimana: nel dettaglio, 11 casi in provincia di Savona, sei nella città metropolitana di Genova, cinque in provincia della Spezia e due in quella di Imperia. (Sid/ Dire) 19:24 21-06-21