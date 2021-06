Cultura. A Paestum e Velia fa tappa la 27° edizione della ” Festa della Musica”

Ospitata nelle due aree archeologiche

(DIRE) Napoli, 21 Giu. – La musica è di nuovo protagonista al Parco Archeologico di Paestum e Velia per il terzo anno consecutivo con la 27esima edizione della ‘Festa della Musica’, organizzata dal MiC, dedicata al tema ‘Squilli di musica e di vita!’. L’appuntamento – si legge in una nota – è per oggi nelle due aree archeologiche di Paestum e di Velia con in programma concerti e rappresentazioni teatrali per celebrare un momento significativo di ripresa della vita sociale e delle attività culturali. A Paestum in programma nel pomeriggio la rassegna cinematografica “Viaggiando con il cinema” e a seguire l’evento “La musica fa cinema – colonne sonore” che rientra nel progetto “Musica di InsiemI”. Protagonisti degli eventi studenti che hanno preso parte ai progetti scolastici promossi da Miur E MiC. Nell’area archeologica di Velia in programma un affascinante spettacolo dal titolo: “ATMOSPHERAE. Musica&Parole nell’antichità”: un viaggio attraverso le parole di Platone, Aristofane, Euripide, Omero e Parmenide che raccontano feste, preghiere e riti, sulle note della musica di Johann Sebastian Bach. La partecipazione agli eventi è inclusa nel biglietto di ingresso al Parco di Paestum e Velia, nella card Adotta un blocco e nell’abbonamento Paestum&Velia. (Com/Elm/Dire) 08:00 21-06-21