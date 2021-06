Da oggi quasi tutta Italia in Zona Bianca, tranne la Valle d’Aosta

7.40 Da questa mattina tutta Italia è divenuta zona bianca, tranne la Valle d’Aosta, che dovrebbe divenirlo dal 28 Giugno. Adesso si attende la data in cui gli italiani potranno dire addio all’utilizzo della mascherina quanto meno nei luoghi all’aperto. In questa settimana si attendono news in tal senso dal Comitato Tecnico Scientifico costituito ad ok per gestire la pandemia covid nel nostro Paese. E’ in vigore la quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito soluzione che dovrebbe limitare il diffondersi della tanto temuta quanto contagiosa variante (indiana) Delta. mentre arrivano oggi anche in Italia nuovi test per riconoscerla.

