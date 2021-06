(DIRE) Roma, 21 Giu. – “Presidio di legalità e sicurezza, simbolo di lotta alla criminalità. Auguri a tutte le Fiamme Gialle, in servizio e in congedo, nel giorno del 247°anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Onore ai caduti in guerra e in servizio”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia. (Rai/ Dire) 10:30 21-06-21