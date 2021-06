(DIRE) Roma 21 Giu. – “Il governo italiano e’ impegnato in riforme di sistema che rendano l’Italia piu’ competitiva e sostenibile. Questo sara’ l’impegno del governo, e continuera’ nei mesi a venire. Per avere un’Europa piu’ forte occorre un’Italia piu’ forte. Angela sara’ d’accordo”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa con la cancelliera Merkel. (Rai/ Dire) 18:53 21-06-21