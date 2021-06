Olimpiadi, Tokyo: ammessi fino a 10.000 spettatori giapponesi

11:34 – Le autorità delle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno deciso di ammettere fino a 10.000 spettatori giapponesi all’interno dei Giochi, “a condizione che non superi il 50% della capacità del locale“, scrive BBC, vietando l’ingresso ai visitatori esteri. La data di inizio delle Olimpiadi è fissata per il 23 Luglio 2021, “mentre le Paralimpiadi seguiranno un mese dopo, dal 24 Agosto” 2021, il numero di spettatori ammessi a queste ultime verrà definito in seguito. Per via dei timori di un possibile aumento dei contagi, le autorità giapponesi hanno invitato la popolazione a non partecipare ai giochi in presenza, ma di vederli dalle proprie abitazioni, nonostante lo stato di emergenza sia stato revocato Domenica 20 Giugno 2021. Le autorità hanno comunque mantenuto alcune restrizioni e limitazioni nel Paese. (cit. BBC)

SM