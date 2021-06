Recovery. Via libera UE al piano austriaco: al 59% è per il clima

Von Der Leyen: Vienna pioniera transizione verde

(DIRE) Bruxelles, 21 Giu. – “Oggi la Commissione europea ha deciso di approvare il Piano di ripresa e resilienza austriaco: lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Questo finanziamento – pari a 3,5 miliardi di euro – contribuirà a sostenere l’attuazione di investimenti e di misure di riforma delineate nel piano di ripresa e resilienza dell’Austria” ha detto Von der Leyen. “L’Austria è già pioniera in fatto di transizione verde”. Secondo il governo di Vienna, il 59% del piano sarà dedicato al perseguimento degli obiettivi climatici, concentrandosi in particolar modo sulla riduzione delle emissioni di CO2 e continuando a lavorare allo sviluppo di tecnologie a supporto dell’ecologia. Il 53% del fondo riguarderà invece l’implementazione di misure che orientino il Paese a una maggiore digitalizzazione e connettività, affinché anche le aree rurali non restino indietro in questo periodo di transizione. (Pis/ Dire) 14:45 21-06-21