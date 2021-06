Vulcano monitorato dall’INGV

(DIRE) Palermo, 21 Giu. – Un trabocco lavico di modesta entità si è verificato nel settore Nord del vulcano Stromboli. Ne dà notizia l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che attraverso il suo osservatorio etneo monitora il vulcano. Il fenomeno, come segnala l’Ingv, è iniziato alle 06:05 e si è esaurito in pochi minuti. Il fronte lavico è in raffreddamento e interessa soltanto la parte alta della Sciara del Fuoco. (Sac/Dire) 10:36 21-06-21