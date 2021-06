USA, American Airlines: cancellati 180 voli per mancanza di piloti

11:44 – Il settore dell’aviazione ha subito un grosso tracollo durante la Pandemia di Coronavirus, tuttavia via con la riapertura del turismo, la domanda di voli è aumentata esponenzialmente. A seguito di tale aumento, scrive TGCOM24, la compagnia aerea statunitense American Airlines si è vista costretta a cancellare centinaia di voli per mancanza di piloti. L’American Airlines è una compagnia aerea maggiore statunitense di proprietà di American Airlines Group, con sede a Fort Worth in Texas. In 48 ore sono stati cancellati 180 voli e la società ha deciso di impegnarsi “ad addestrare tutti i piloti che erano stati messi in aspettativa a causa della pandemia“. (cit. TGCOM24)

SM