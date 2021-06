Giappone. Al via la campagna vaccinale sui luoghi di lavoro

(DIRE) Tokyo, 22 Giu. – È partita ufficialmente la campagna vaccinale sui luoghi di lavoro, iniziativa promossa dal governo per tentare di velocizzare una vaccinazione di massa che ancora fatica ad entrare a pieno regime. Grazie alla collaborazione delle parti sociali, in particolare del mondo industriale, fortemente interessato a far ripartire al più presto spostamenti di merci e persone, ad oggi sono arrivate al ministero della Salute, che coordina il programma, richieste di dosi per 14,64 milioni di persone da vaccinare in 3.795 sedi aziendali distribuite in tutto il Paese. Nell’iniziativa, che coinvolge anche enti pubblici e università, verrà impiegato il vaccino prodotto dalla casa farmaceutica Moderna Inc. (Jief/Dire) 08:31 22-06-21