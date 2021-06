Gli abiti di Altamore attraenti come piante carnivore

Una spumeggiante Patrizia Pellegrino apre la quarta edizione del “Summer Fashion and Art 2021”, Gran Galà di moda, musica, arte e solidarietà della clothing designer Eleonora Altamore. La serata viene inaugurata nella elegantissima villa di proprietà della stilista, in prossimità dei Castelli Romani, in provincia di Caput Mundi. Con una collezione dal nome “Cassiopea”, ispirata alla Via Lattea e dai futuristi siciliani degli anni venti, in particolar modo da Marinetti, fondatore del movimento futurista, l’artista mette a nudo tutta la sua anima di creativa, che va ben oltre i piani dell’immaginazione.

Come in una festa, le modelle pettinatissime dalle mani esperte degli Hair Stylist “Gli Spettinati”, sfilano indossando ricercatissimi e magistrali abiti scintillanti di paillettes e stelle ricamate, abbinati a borse sempre a firma della stilista di alta moda. Outfit di lusso dalle forme geometriche e dai colori vivi e attraenti come piante carnivore. Vestiti – costellazioni, fonte di luminosità, ciò che ci voleva dopo il lungo lockdown. I viticoltori siciliani Sancarraro danno il benvenuto agli ospiti con una flute di bianco, per poi cedere la parola al responsabile del rappresentante della Fondazione Italiana Tumori (ANT) per la quale è stata organizzata una raccolta fondi; alla fine del discorso di solidarietà ai pazienti oncologici, un ecclettico ed eloquente critico d’arte Enzo Dall’Ara presenta sei artiste: Patrizia Dalla Valle, Lorenza Altamore, Maris Schiavo, Francesca Altamore, Aida Abdullaeva e Ester Campese.

L’attrice Milena Miconi ha aggiunto lustro e bellezza alla serata partecipando alla passerella.

Tra gli ospiti anche il Duca Fabrizio Mechi, il Conte Enzo Morosini, la Dott.ssa Rossana Ludovico, il Prof. Luc Colemont insieme alla moglie Antonella Coluzzi, la Dott.ssa Paola Zanoni, Il violinista Gaspare Maniscalco, la giornalista RAI Antonietta Di Vizia, la Contessa Erika Emma Fodré, Ambasciatrice dell’Ordine Mediceo per lo scambio tra le culture Italia e Ungheria e Otabek Akbarov, l’Ambasciatore della Repubblica dell’Uzbekistan in Italia che ha dichiarato: ”L’Uzbekistan ha tradizioni secolari nel campo della moda e del design e ad oggi sono state create tutte le condizioni per lo sviluppo in questo settore. Saremmo lieti di creare una cooperazione e un’amicizia reciprocamente vantaggiose con la signora Eleonora Altamore e i suoi colleghi per promuovere la cultura della moda e del design tra l’Uzbekistan e l’Italia”. Un evento di moda, dedicato alla gioia, alla felicità, all’ottimismo, all’essere e al calore di una donna manager con un gran cuore, come Eleonora Altamore.

Sonia Topazio