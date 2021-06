Covid. Zampa: Imminente apertura discoteche, a breve parere CTS

“Vaccinazione è cambiamento di passo fondamentale”

(DIRE) Roma, 23 Giu. – “Il green pass è uno strumento importantissimo, perchè dà il via libera a tutte le persone che non sono contagiate dal covid. Ormai ci si sta avvicinando alla riapertura delle discoteche e credo che nelle prossime ore arriveranno indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico”. Lo ha detto Sandra Zampa, responsabile Salute del Partito Democratico, ospite della trasmissione ‘L’aria che tira-estate’ su La7″. “Sappiamo che ci sono luoghi nei quali ci si ritrova a ballare in segretezza e in modo irregolare. Tanto vale fare tutto alla luce del sole- ha aggiunto Zampa- e mettendo le persone in sicurezza. In tutti i casi, la vaccinazione rappresenta un cambio di passo fondamentale” ha concluso. (Fde/ Dire) 16:12 23-06-21