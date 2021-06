Governo. Draghi: Autunno banco di prova, fiducia non è gratis

(DIRE) Roma, 23 Giu. – “Sono d’accordo: l’autunno sara’ il banco di prova per il governo e per tutti noi”. Lo dice il premier Mario Draghi in sede di replica alla Camera nel dibattito sul consiglio europeo. “La fiducia sta crescendo. Occorre continuare a far si’ che cresca con politiche economiche adeguate ed essere prontissimi ad affrontare eventuali emergenza sanitarie. Siamo tutti consapevoli che la fiducia che c’e’ ora non e’ gratis. Occorre meritarsela e continuare a meritarsela”, aggiunge. (Rai/ Dire) 11:36 23-06-21