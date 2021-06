Treni. Lombardia, sconti a rider, Trenord incontrerà Glovo

Milano, 23 Giu. – “Siamo disponibili all’incontro, come già dichiarato in passato”. Così comunica alla ‘Dire’ la società di trasporti Trenord in risposta all’apertura arrivata ieri da Glovo riguardo alla possibilità di discutere eventuali agevolazioni sui biglietti del treno per i rider. L’ad di Trenord Marco Piuri aveva infatti espresso la volontà di dialogare con le aziende di delivery per trovare assieme una soluzione al fenomeno, riscontrato e denunciato dai controllori della società ferroviaria, di frequente mancato pagamento dei titoli di viaggio da parte dei ciclofattorini. “Nei prossimi giorni incontreremo già altre piattaforme di delivery”, assicura Trenord. A queste, quindi, si aggiungerà Glovo, tra le più utilizzate e e diffuse nel mondo della consegna a domicilio. (Dom/ Dire) 12:19 23-06-21